LIVE | Vrouwen naderen finale Waalse Pijl, ploeg Hirschi en Pogacar niet van start

Küng eindwinnaar Démare maakt topweek Grou­pama-FDJ af in Valencia: vier ritzeges én eindwinst

18 april De vijfde en laatste etappe in de Ronde van Valencia is een prooi geworden voor Arnaud Démare. De Fransman van Groupama-FDJ was na een etappe van 91 kilometer van Paterna naar Valencia de snelste in de massasprint. De eindzege gaat naar Stefan Küng. De leiderstrui van de Zwitser, ploeggenoot van Démare, kwam in de slotrit niet meer in gevaar.