LIVE | Wat kunnen Poels, Kruijswijk en Kelderman in de bergrit in Catalonië?

Ook voor wielercom­men­ta­tor Karsten Kroon is Mil­aan-San Remo pittige klus

20 maart Voor de wielrenners ligt morgen in Milaan-San Remo de uitdaging in 299 kilometer met in de slotfase een aantal pittige klimmetjes. Voor Karsten Kroon, co-commentator bij Eurosport, wacht de haast net zo uitdagende taak de koers van begin tot eind te duiden.