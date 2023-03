LIVE wielrennen | Kan Fabio Jakobsen zich mengen in de strijd om de ritzege in Tirreno-Adriatico?

Na de tijdrit van gisteren staat vandaag in Tirreno - Adriatico de eerste rit in lijn op het programma, een etappe over ruim 200 kilometer van Camaiore naar Follonica. Met de Italiaan Filippo Ganna in de leiderstrui stevent het peloton op een nagenoeg vlak parkoers vrijwel zeker af op een sprint. Volop kansen dus voor onder anderen Fabio Jakobsen. Volg de koers in onze livewidget (zie hierboven).