LIVE wielrennen | Kans op dagsucces voor sprinters in vierde etappe Ronde van Catalonië

Auto op parkoers zorgt bijna voor drama in Pa­rijs-Ni­ce: ‘Een nieuwe dag in de race des doods’

Het ging na de slotrit van Parijs-Nice vooral over de suprematie van Tadej Pogacar, maar het scheelde niet veel of het had over iets heel anders gegaan. Een verdwaalde auto op het parkoers zorgde bijna voor een drama in een afdaling.