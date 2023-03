LIVE wielrennen | Kopgroep met twee Nederlanders in regenachtige editie Gent-Wevelgem

Mathieu van der Poel wordt in Italië op handen gedragen: ‘Hij is een coureur die een show opvoert’

In heel Italië wordt Mathieu van der Poel, zeker na zijn indrukwekkende zege in Milaan-San Remo, op handen gedragen. De liefde is wederzijds en gaat ver terug. Vlak voor La Primavera vertelde hij over zijn vele Italiaanse hoogtepunten. ,,Als ik moet kiezen, dan kies ik voor die solo.”