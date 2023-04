LIVE wielrennen | Leider Jonas Vingegaard solo in slotrit Ronde van het Baskenland

Met drie beklimmen van de eerste categorie, één van de tweede categorie en drie van de derde categorie, belooft het een loeizware dag te worden voor het peloton. De laatste zeven kilometers van de rit gaan slechts vals plat omhoog. Als de concurrentie het Vingegaard lastig wil maken, lijken zij er dus vroeg aan te moeten beginnen.



Vingegaard won al twee etappes in Baskenland. Zowel in de tweede als derde etappe was hij de sterkste van allemaal. Gisteren ging de ritzege naar de Colombiaan Sergio Higuita van BORA - hansgrohe.