LIVE wielrennen | Roglic en Evenepoel geven er een klap op in slotrit Ronde van Catalonië

Van der Poel en Van Aert genieten van rivaal op Vlaamse wegen: ‘Dat Tadej er zit, vind ik nog het meest speciale’

Na de krachtmeting in Milaan - San Remo troffen De Grote Drie – Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert – elkaar in E3 Harelbeke voor het eerst in Vlaanderen. In compleet andere omstandigheden, maar wel weer alle drie vooraan. Na eerst Van der Poel was het nu Van Aert die juichte.