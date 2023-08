LIVE WK baanwielrennen | Lavreysen dicht bij vijfde goud op WK sprint, Büchli twee keer onderuit in afvalrace

De eerste stap richting de vijfde wereldtitel op rij van Harrie Lavreysen is gezet! Hij pakt vrij simpel de winst in de eerste heat van de finale.

Büchli reed zijn eerste duuronderdeel ooit op een WK. Hij was voorheen sprinter met onder meer olympisch zilver in 2016 op het onderdeel keirin. Ook maakte hij deel uit van de teamsprint op de Spelen van Tokio, waar hij één race als stand-in voor Jeffrey Hoogland fungeerde.

In het begin van de wedstrijd ging de Nederlander gelijk hard onderuit, waarna de race werd geneutraliseerd. Even na de herstart ging de Nederlander opnieuw tegen de vlakte. De gehavende Büchli eindigde uiteindelijk als vierde.

Een knappe vierde plek voor Matthijs Büchli in de afvalrace bij zijn debuut op het WK. De 30-jarige kon het tempo lang volgen maar greep net naast een podiumplek. De winst ging naar de Brit Ethan Vernon die de Canadees Dylan Bibic in de sprint van de twee overgebleven renners versloeg. Het brons was voor de Italiaanse titelverdediger Elia Viviani.

Lavreysen op jacht naar zijn vijfde wereldtitel sprint

Over ongeveer een half uur gaat Harrie Lavreysen aantreden in de finale van het WK sprint. De Nederlandse sprinter staat voor de zesde keer in zijn carrière in de finale. Lavreysen verloor in 2017 één keer een eindstrijd, maar werd de afgelopen vier jaar wereldkampioen. Tussendoor veroverde hij in Tokio ook nog de olympische titel op de sprint.

Zijn tegenstander in de finale is Nicholas Paul. De sprinter uit Trinidad en Tobago versloeg in de andere halve finale de Pool Mateusz Rudyk. De eerste heat van de finale is maandag om 19.55 uur (Nederlandse tijd).

De 25-jarige Paul stond niet eerder in een WK-finale. Hij is de houder van het wereldrecord op de 200 meter met zogenoemde vliegende start, het kwalificatiemoment voor het sprinttoernooi. Paul reed in 2019 op hoogte in Bolivia een tijd van 9,100 seconden. In Glasgow schakelde hij zaterdag Jeffrey Hoogland uit in de achtste finales.