LIVE WK wielrennen | Jeffrey Hoogland verrassend uitgeschakeld bij WK sprint, Lavreysen met hakken over de sloot

Yara Kastelijn spoelt irritaties uit voorjaar van zich af: ‘Om nu wel te winnen in de Tour is best gek’

Nog nooit won Yara Kastelijn op de weg. Ze brak de ban in de grootste wedstrijd van allemaal, de Tour de France Femmes, en in de langste rit die ze ooit reed op de fiets. ,,Om dan nu wel te winnen in de Tour is geweldig en ook best gek.”