LIVE WK wielrennen | Mountainbiker Milan Vader mist WK door ziekte

Kooij tweede in Polen Wereldkam­pi­oen Remco Evenepoel evenaart record met hattrick in Clásica San Sebastián: ‘Benen waren super’

Remco Evenepoel heeft voor de derde keer in zijn nog jonge carrière de Clásica San Sebastián op zijn naam geschreven. De 23-jarige Belgische wereldkampioen versloeg de Baskische publieksfavoriet Pello Bilbao in een sprint-a-deux en voltooide zo zijn hattrick na eerdere zeges in 2019 en 2022. Evenepoel is nu samen met Marino Lejarreta (1981, 1982 en 1987) mederecordhouder wat betreft overwinningen in de WorldTour-klassieker.