LIVE WK wielrennen | Niek Kimmann blijft in race voor wereldtitel, alle Nederlandse vrouwen naar halve finales

met video Arvid de Kleijn komt net te kort in slotetappe Ronde van Polen, Tim Merlier weer de snelste

Tim Merlier heeft de zevende en laatste etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De renner van Soudal Quick-Step, die ook al de eerste rit had gewonnen, was in Krakau de beste in een massasprint. Hij bleef de Nederlander Arvid de Kleijn (Tudor) net voor. De eindzege ging naar de Sloveen Matej Mohoric.