LIVE WK wielrennen | Oranje overtuigend naar finale van de teamsprint, zilver voor Maike van der Duin

Nederland was in de eerste ronde veel te sterk voor China en realiseerde van de vier winnende teams de beste tijd: 41,847. In de finale is Australië (42,130) opnieuw de tegenstander. Die ploeg onttroonde vorig jaar Nederland, dat daarvoor vier keer op rij wereldkampioen was geworden. Van den Berg, Lavreysen en Hoogland zijn ook de regerend olympisch kampioenen.



Nederland was gisteren al de snelste in de kwalificaties met een tijd van 42,046. Daarmee waren ze bijna een halve seconde sneller dan de Australiërs, die toen Matthew Richardson nog aan de kant hielden.