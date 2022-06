LIVE | Zes Fransen en Italiaan Bagioli bouwen voorsprong op in zesde etappe Dauphiné

Lorena Wiebes wint eerste etappe RideLondon Classique

Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de RideLondon Classique gewonnen. De 23-jarige wielrenster van Team DSM was na 136,5 kilometer in Maldon de snelste in de massasprint. Ze bleef wereldkampioene Elisa Balsamo uit Italië en de Deense Emma Norsgaard voor. Lotte Kopecky (SD Worx) uit België eindigde als vierde.

