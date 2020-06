Lorena Wiebes naar Sunweb: ‘Bij deze ploeg het beste gevoel’

Lorena Wiebes (21) stapt over van Parkhotel Valkenburg naar Sunweb. De regerend Nederlands kampioene tekent een contract voor vier jaar. Er waren meer ploegen geïnteresseerd in de renster. ,,Maar bij deze ploeg had ik het beste gevoel.”

Door Lisette van der Geest



,,Dat ze een deels Nederlandse basis hebben vind ik heel fijn. Dat communiceert makkelijker dan wanneer je naar een buitenlandse ploeg gaat. En het is een professionele ploeg, met jonge meiden die grote stappen hebben gemaakt. Dat geeft vertrouwen. Ik ben ook blij dat ik eerst tweeënhalf jaar bij Parkhotel heb gereden en daar rustig heb kunnen opbouwen in het professionele leven en nu klaar ben voor de overstap.”

Strijdbijl

Wiebes wilde eind vorig jaar al de overstap maken naar een andere, grotere ploeg, in haar overtuiging volgens eerder gemaakte afspraken. Parkhotel Valkenburg hield haar echter aan haar contract, terwijl Wiebes liet weten desnoods kortstondig te stoppen met fietsen. Het conflict dreigde in de rechtbank te worden beslist. Maar in januari werd een schikking getroffen en spraken beide partijen af dat Wiebes in ieder geval tot 1 juni bij de ploeg zou blijven.

,,Uiteindelijk hebben we het goed afgesloten, is de strijdbijl begraven en zijn we goed met elkaar omgegaan in de laatste periode”, zegt Wiebes. ,,Dat moest ook wel, je werkt samen als een team. Het is jammer dat we door de coronacrisis niet meer wedstrijden konden rijden, ik had graag nog veel meer wedstrijden voor Parkhotel gewonnen.”

Wiebes is een van de grootste wielertalenten van Nederland en beleefde afgelopen jaar haar definitieve doorbraak bij de vrouwen, met haar Nederlandse titel - ,,Mijn mooiste prestatie tot nu toe”, en haar winst bij de Europese Spelen in Minsk. Ze is momenteel aanvoerster van de wereldranglijst van de UCI. Door de coronaproblematiek en daaropvolgend de uitgestelde wedstrijden weet Wiebes dat ze dat voorlopig ook nog zal blijven.