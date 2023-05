Lorena Wiebes sprint naar zege in eerste etappe Ronde van Burgos

Hollandse glorie in Vuelta Femenina: Charlotte Kool wint sprint, Marianne Vos nieuwe leidster

Chloe Kool (23) heeft de tweede etappe van de Vuelta Femenina gewonnen. De renster van Team DSM was in de vlakke rit van 105,8 van Orihuela naar Pilar de Horadada de snelste in een sprint, waarin ze onder anderen Marianne Vos aftroefde. Vos nam wel de leiderstrui over van Anna Henderson.