Lotte Kopecky brengt eerbetoon aan overleden broer: ‘Wilde het hoofd niet laten hangen’

Lotte Kopecky heeft met haar zege in Nokere Koerse een prachtig eerbetoon gebracht aan haar broer, die afgelopen week op 29-jarige leeftijd overleed. De Belgische renster van SD Worx reed in een rit van 129,5 kilometer naar de eindzege. Daarmee onttroonde ze haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes, die als tweede eindigde.

Voor Kopecky, die met een gebogen hoofd over de finish kwam, was haar zege in Nokere een fraaie afsluiting van een emotionele week. De 27-jarige renster verloor afgelopen weekend haar twee jaar oudere broer Seppe. Kopecky wilde haar gedachten verzetten en besloot mee te doen aan de Nokere Koerse. ,,Lotte doet mee aan Nokere Koerse, maar we vragen iedereen na het overlijden van haar broer de komende dagen haar privacy te respecteren’’, zei haar ploeg.

Volledig scherm Lotte Kopecky nadat ze over de finish is gekomen. © BELGA

,,De keuze om vandaag te rijden was vorige week al gemaakt’’, vertelde een emotionele Kopecky na afloop voor de camera van Sporza. ,,Ik wilde sowieso starten. Het waren geen makkelijke dagen, maar het heeft geen zin om het hoofd te laten hangen en bij de pakken neer te gaan zitten.’’ Wiebes was trots op haar ploeggenote. ,,We wilden aanvallend rijden, het was leuk om te doen zo. Het is mooi dat we de eerste en tweede plaats hebben. We wilden de zege in het team houden, dus het is fijn dat dat gelukt is.’’

Het was Aude Biannic die 21 kilometer voor de finish wegreed uit het peloton. Een kleine tien kilometer lang reed de Française alleen op kop, tot Lotte Kopecky zich met haar Italiaanse ploeggenote Eleonora Gasparrini bij Biannic voegde. Kopecky reed zes kilometer vóór de finish weg en reed solo naar de zege. Wiebes, die zich in augustus nog tot Europees kampioene kroonde, was uiteindelijk de snelste van het peloton. De Nederlandse eindigde als tweede, vóór Bastianelli.

Volledig scherm Lotte Kopecky. © photo: Cor Vos

Kopecky verkeert in topvorm. De renster uit het Belgische Rumst won twee weken geleden verrassend Omloop het Nieuwsblad en werd tweede tijdens Strade Bianche, die werd gewonnen door de Nederlandse Demi Vollering.

Eerste niet-Nederlandse winnares

Nokere Koerse, een eendaagse wielerwedstrijd in het Belgische Nokere, wordt al sinds 1944 verreden door de mannen. Sinds 2019 is er ook een aparte wedstrijd voor vrouwen, die sindsdien werd gedomineerd door Nederlandse renners. Wiebes won de eerste editie in 2019 en kroonde zich vorig jaar tot winnares, een jaar daarvoor kwam Amy Pieters als eerste over de finish.

De wedstrijd voor de mannen is vanmiddag om 12.55 uur van start gegaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.