Lotto-Jumbo en Sunweb in allerlaatste WK-tijdrit met UCI-teams

Onder de deelnemende ploegen is Team Lotto NL-Jumbo. Ook Team Sunweb van Tom Dumoulin verschijnt op 23 september aan de start.



De tijdrit loopt over 62 kilometer van Ötztal naar Innsbruck. Het is de laatste keer dat de ploegentijdrit voor UCI-teams, die voor het eerst in 2012 op het programma stond, op de wereldkampioenschappen wordt verreden. Vanaf 2019 komt er een nieuw format waarin volgens de internationale wielrenunie (UCI) meer een rol is weggelegd voor nationale bonden en hun rijders.