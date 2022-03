Luister hier alle afleveringen van podcast In het Wiel

Medisch wonder Annemiek van Vleuten (39): in december nog op krukken, in februari drie keer winnen

Een medisch wonder op twee wielen. Annemiek van Vleuten (39) brak in oktober haar schaambeen en haar schouder. Nu, in februari, wint ze Omloop Het Nieuwsblad. ,,Ik verbaas mezelf ook wel een beetje ja.’’

27 februari