Mads Würtz sprint naar dagzege in zesde etappe Tirreno-Adriatico

Podcast | Bellen met Bauke en dromen van de Strade

3 maart Over wielrennen raken we nooit uitgepraat! Elke week op woensdag een podcast van In Het Wiel. Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam bespreken de wielerweek. Ze kijken terug op Le Samyn, de rol van MVDP, bellen met Mollema, over zijn winst en de komende Strade en natuurlijk het laatste nieuws over het naderende pensioen van Alejandro Valverde.