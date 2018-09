Magistrale Van der Breggen vooral 'opgelucht' na weergaloze solo op WK

'Dit is ongelooflijk'Met een weergaloze solo van 39 kilometer reed Anna van der Breggen naar haar eerste wereldtitel. Na liefst zes tweede plaatsen is de regenboogtrui nu eindelijk van haar. De moeilijke aanloop zorgde na afloop voor tranen.

Door Pim Bijl



Alsof ze alleen op de wereld is. Zo rijdt Anna van der Breggen over de wegen in Innsbruck. Sinds haar versnelling op 39 kilometer van de streep is duidelijk dat zij de nieuwe wereldkampioen wordt. Kijkers zien een demonstratie, van concurrentie is geen sprake meer. De nummers 2 en 3, Amanda Spratt en Tatiana Guderzo, volgen op haast vier en ruim vijf minuten.



Van der Breggen is zelf de enige die nog twijfelt, omdat ze geen oortjes draagt heeft ze geen notie van haar gigantische voorsprong. Bij het opdraaien van de Rennweg, met de finishboog in zicht, kijkt ze nog over haar schouder om te kijken of er echt geen bedreiging meer aan komt. Niets, alleen een aantal auto’s. Ze steekt haar beide handen in de lucht en vrijwel meteen na de streep volgen de tranen.

De vrijwel altijd koele en nuchtere Van der Breggen probeert ze niet tegen te houden. Nadat ze haar regenboogtrui heeft ontvangen, legt ze de emotie uit. ,,Ik heb wel gemerkt dat deze periode naar het wereldkampioenschap toe niet de makkelijkste was voor mij. Iedereen verwachtte iets. Verwachtte dat ik wel even goed zou zijn, dat het zou gaan tussen mij en Annemiek, terwijl ik weet dat er heel veel andere meiden zijn. Het was het eerste wat mensen tegen mij zeiden. Daar had ik best wel moeite mee. Ik heb nooit zoveel last van duk, maar dat heb ik wel gevoeld op dit WK. Nu het gelukt is, valt dat van mij af.”

Quote Dat ik met zo’n groot verschil heb gewonnen, is ongelofe­lijk. Anna van der Breggen De wekenlange discussie over de te kiezen tactiek en de grote media-aandacht vooraf over hoe de uitgesproken topfavorietes Annemiek van Vleuten en Van der Breggen de koers zouden aanpakken, hebben ook een rol gespeeld. Van der Breggen werd er naar eigen zeggen gek van. Uiteindelijk zijn er heldere afspraken gemaakt bij de oranje ploeg. Als de één zou gaan, zou de ander haar benen stil houden en slechts reageren op buitenlandse concurrentes. Van Vleuten gaf aan de eerste poging te willen wagen bij de tweede beklimming van de Gnadenwald, daarna zou het eventueel aan Van der Breggen zijn.

Op weg naar het goud van Van der Breggen koerst de oranje ploeg attent. Uittredend wereldkampioen Chantal Blaak, Lucinda Brand en een zeer bedrijvige Ellen van Dijk tonen initiatief. Aderlating is wel dat Van Vleuten al vroeg in de koers is gevallen en nu gebutst rondrijdt. Even lijkt de situatie penibel te worden, met de zeer gevaarlijke Australische Spratt in een kopgroep. Het sein voor Van Vleuten om het te proberen – inderdaad op de tweede beklimming van de Gnadenwald – met nog 42 kilometer te gaan. De concurrentie volgt het en als ze even haar benen stilhoudt en over haar schouder kijkt, gaat Van der Breggen. Het blijkt het sleutelmoment in de koers. Ook omdat Van Vleuten keurig het ploegenspel meespeelt.

Volledig scherm Anna van der Breggen. © AP

Slechts drie kilometer later is de wedstrijd volledig op zijn kop gezet. Van der Breggen heeft in een recordtempo het gat naar de kopgroep van vijf dichtgereden en ontwikkelt daarna zo’n hoog tempo dat ook Spratt niet kan volgen. Met haar ongekend hoge beenritme stoomt ze naar haar regenboogtrui. Na haar olympische titel, Europese titel, de Giro Rosa, zowat alle klassiekers was een wereldtitel zo ongeveer nog het enige wat ontbrak op haar duizelingwekkende erelijst. Zesmaal werd ze tweede, nu heeft ze op 28-jarige leeftijd ook de laatste vlek op haar palmares ingevuld.

,,Ik voel dan ook echt opluchting”, zegt Van der Breggen op de persconferentie. ,,Maanden zat deze wedstrijd in mijn hoofd en werkte ik naar dit WK toe. Dat ik met zo’n groot verschil heb gewonnen, is ongelofelijk. En ik moet ook mijn team bedanken. Nederland heeft zulke sterke rensters. Als zij dan hun steun in jouw uitspreken, geeft dat veel vertrouwen.” Alle verhalen in de media over of zij en Van Vleuten wel samen konden werken, maakte het duo volgens haar extra gebrand om het tegendeel te bewijzen.

Van Vleuten (uiteindelijk zevende voor Amy Pieters en Lucinda Brand) is tijdens de persconferentie van Van der Breggen op weg naar het ziekenhuis om haar zere knie te laten checken. Via Twitter heeft ze Van der Breggen al gefeliciteerd. De nieuwe wereldkampioene begint ondertussen in het congrescentrum van Innsbruck aan de eerste van vele plichtplegingen in de regenboogtrui. Tien exemplaren moet ze van haar handtekening voorzien.

Een handtekening zetten was nog nooit zo leuk.