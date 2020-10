Magistrale Van der Poel soleert naar etappezege en eindwinst in BinckBank Tour

'Pijnlijk, maar noodzakelijk' BinckBank Tour gaat verder, maar niet meer in Zeeland en Limburg

30 september De etappekoers BinckBank Tour gaat door, maar niet op Nederlands grondgebied. Dat heeft de organisatie gemeld nadat de de burgemeesters van de drie Nederlandse gemeenten Sittard-Geleen, Terneuzen en Vlissingen gisteravond een streep hadden gezet door de wielerwedstrijd in Nederland. Dat betekent dat er voor de wielrenners vandaag in plaats van de tijdrit een rustdag is.