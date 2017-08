Marczynski pakt zijn tweede rit, Froome valt twee keer

Door Victor-Jan Vanparijs



Zoals zo vaak deze Vuelta was het weer vechten om in de ontsnapping van de dag te zitten. Lennard Hofstede, die gisteren nog mee in de vroege vlucht zat, kneep na iets meer dan 20 kilometer de remmen dicht. De renner van Sunweb was vannacht ziek geworden en kon niet meer verder.



Het duurde even voordat 14 renners zich los konden rukken van het peloton. Twee Nederlanders besloten mee op avontuur te gaan: Stef Clement en Peter Koning. In de Spaanse hitte duurde het even voordat de wedstrijd echt openbrak, daar alles op de eerste beklimming van de dag samenbleef.



Op de slotklim bestookte de kopgroep elkaar: Marczynski bleek echter al snel de sterkste en liet zijn medevluchters achter zich. De Pool kwam met een minuut voorsprong boven op de Puerto del Torca en kon onbedreigd naar de overwinning rijden.



In de achtergrond besloot de afscheidnemende Alberto Contador zich nogmaals te laten zien. Hij kreeg even Nicolas Roche mee, maar de Ier moest El Pistolero al snel laten rijden. Daarna ontvouwde zich een drama voor Chris Froome: de normaal zo serene Brit ging twee keer kort na elkaar tegen de vlakte. Hij werd opgewacht door twee teamgenoten en vervolgde zijn weg richting Antequera. Contador had het gezelschap gekregen van zijn ploegmaat Edward Theuns die eerder uit de kopgroep gelost was. Achter hem twijfelden de andere favorieten of ze moesten doorrijden of niet.



De schade bleek op het einde mee te vallen voor de Keniaanse Brit: hij verliest 39 seconden op Alberto Contador en 20 seconden op onder meer Vincenzo Nibali, die tot op 59 seconden nadert van Froome. De vraag is echter hoe goed de Tourwinnaar fysiek hersteld van zijn dubbele valpartij vandaag.



Ritwinnaar Marczynski voelde zijn tweede uitschieter aankomen. ,,Het was een zware rit. Desondanks kreeg ik op een gegeven moment de indruk dat het weer mijn dag zou worden. Ik ben er vervolgens vol voor gegaan. Er waren nog een paar jongens met goede benen. Gelukkig wist ik op het juiste moment te ontsnappen en kon het daarna afmaken.''