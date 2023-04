Marianne Vos (35) moest zich terugvechten, maar dacht niet aan stoppen: ‘Leven zonder fiets komt wel’

Het perfecte promotiema­te­ri­aal voor wieler­ploeg Jumbo: vijf uit vijf in Vlaanderen

Als de wielerploeg Jumbo-Visma daadwerkelijk op zoek moet naar een nieuwe hoofdsponsor, is dit Vlaamse voorjaar het perfecte promotiemateriaal. Ook de vijfde wedstrijd in Vlaanderen is voor de Nederlandse ploeg. De Fransman Christophe Laporte won Dwars door Vlaanderen.