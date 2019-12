Marianne Vos is voor niemand bang: ‘Ik ga voor de wereldtitel’

Met een engelengeduld en vol overgave probeert Marianne Vos iets wat op een nukkig steentje lijkt uit de achterband van haar nieuwe fiets te pulken. ,,Ik wil dit ding kwijt.” De cross in het Belgische Essen, haar eerste veldrit van het seizoen, start over minder dan veertig minuten, maar van stress is weinig te merken bij de voormalige wereldkampioene. Als het gevecht met de stenen splinter is gewonnen, begint ze op de rollen geroutineerd aan haar warming-up. Ondertussen legt ze uit dat ze er klaar voor is. Klaar om eindelijk het veld in te duiken.