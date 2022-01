Marianne Vos knalt solo en in tranen naar zevende nationale titel in het veldrijden

Zorgen om situatie Amy Pieters na operatie aan haar schedel: ‘Er is veel onzeker­heid’

Wielrenster Amy Pieters (30), die zwaar ten val kwam tijdens een training in het Spaanse Calpe, is gisteravond geopereerd aan haar schedel. De meervoudig wereldkampioene op de baan wordt de komende dagen in slaap gehouden. Daarna kan eventuele neurologische schade worden opgemaakt.

24 december