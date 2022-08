Marianne Vos moet door polsen op het stuur haar zege in Zweden inleveren

Vos ontsnapte bij het ingaan van de laatste ronde met Georgi (Team DSM), Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) en de Belgische Valerie Demey (Liv Racing). Het viertal kreeg maximaal zo’n 25 seconden voorsprong. Cordon-Ragot ging de sprint aan, maar Vos won eenvoudig. Lorena Wiebes was 10 seconden later de sterkste in de sprint van het peloton en werd vijfde.



Na afloop werd Vos echter gediskwalificeerd. Ze reed tijdens de wedstrijd met haar polsen losjes rustend op het stuur, maar dat is al een tijdje verboden. De UCI greep hard in en pakte Vos de overwinning af. Cordon-Ragot werd uiteindelijk als winnares aangewezen.