Marianne Vos vastberaden: ‘Mijn tijd is zeker nog niet geweest’

Sam Oomen weer kopman: ‘Het is een heel lange weg geweest’

11 juni Na alle ellende (heupbreuk, vernauwde liesslagader en een coronastop) is Sam Oomen (25) eindelijk weer eens kopman. Voor het eerst bij zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma, in de Ronde van Zwitserland. Tiende werd hij in de eerste zware bergrit. ,,Helaas net niet goed genoeg. Maar elke dag is een mooie leerschool.’’