Mark Cavendish maakt in Oman rentree na zware valpartij

Dylan Groenewe­gen klopt Caleb Ewan en boekt eerste zege bij nieuwe ploeg: ‘Plan werkte perfect’

Dylan Groenewegen heeft zijn eerste overwinning geboekt in dienst van zijn nieuwe ploeg Team BikeExchange. De 28-jarige Amsterdammer was de snelste in de massasprint van de derde etappe in de Ronde van Saoedi-Arabië. Hij klopte daar onder anderen Caleb Ewan.

3 februari