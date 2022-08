Massale valpartij in Ronde van Burgos schakelt hele peloton uit, behalve drietal Jumbo-Visma

Een bizar tafereel in de Ronde van Burgos. De tweede etappe werd ontsierd door een massale valpartij in de slotkilometer. Timo Roosen, Edoardo Affini en Chris Harper van Jumbo-Visma reden voorop en bleven als één van de weinigen overeind. Ze kwamen ook in die volgorde over de streep.