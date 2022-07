Massale valpartij ontsiert vijfde rit Tour Femmes, Chantal van den Broek-Blaak met de schrik vrij

,,Er moeten dadelijk denk ik wat hechtingen in, maar ik heb geen pijn”, zei ze bij de NOS. ,,Ik weet niet wat er gebeurde. Er lagen in een keer heel veel rensters op de grond en ik kon niet anders dan er recht inrijden. Het ging op dat moment niet hard, iedereen zat even te relaxen. Het was een saaie koers en dan liggen ze er opeens. Het is een stukje concentratie.”



Emma Norsgaard lijkt het grootste slachtoffers van de valpartij. De Deense van Movistar, een belangrijke steun van Annemiek van Vleuten, werd met een schouderblessure in een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis.



De vijfde rit werd gewonnen door Lorena Wiebes. Zij won ook al de openingsetappe over onder meer de Champs-Élysées in Parijs.