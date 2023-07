Matej Mohoric blijft na Tour de France in ‘winning mood’

Mohoric, anderhalve week geleden nog winnaar van de negentiende etappe in de Tour de France, neemt met de zege ook de leiderstrui over van de Belg Tim Merlier. Die had een dag eerder de eerste rit gewonnen. De Ronde van Polen, een etappekoers in de WorldTour, duurt tot en met vrijdag.

Nadat de drie koplopers in het laatste lastige deel van de etappe waren teruggepakt begon een klein peloton met de klassementsrenners aan de steile slotklim in Karpacz. Sam Oomen versnelde maar het was de Pool Rafal Majka die een gat kon slaan op de stroken met een stijgingspercentage van 15 procent. Hij werd bijgehaald door de Belg Lennert Van Eetvelt, maar de twee konden niet voorop blijven in de slotkilometer. Mohoric had vervolgens de beste sprint.