Mathieu van der Poel (28) was lang voor zijn regenboogtrui al multimiljonair: de verdiensten van de nieuwe wereldkampioen

Reportage Mathieu van der Poel en de vervolma­king van een carrière: ‘Deze koers was zo hard, zo eerlijk’

Zelfs een val en een kapotte schoen hielden Mathieu van der Poel niet van de wereldtitel af in Schotland. Een regenboogtrui die voorbestemd leek voor hem, na alle gemiste kansen en meer betekende dan hij had verwacht. ,,Ik wilde die trui zo graag, dit was zo’n groot doel.’’