Mathieu van der Poel cijfert zich weg voor groen Jasper Philipsen: ‘Ben ook vandaag goud waard’

Ploegge­noot overleden Gino Mäder zamelt tijdens Tour de France geld in voor goede doel

Pello Bilbao, ploeggenoot van de overleden Gino Mäder, zamelt tijdens de Tour de France geld in ter nagedachtenis van de Zwitser. Mäder zette zich vaak in voor het goede doel. Bilbao wil dit in de Ronde van Frankrijk ook doen.