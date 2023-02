Mathieu van der Poel en Wout van Aert krijgen dit jaar nog véél meer duels: ‘Ik wil ze allemaal winnen’

Loes Adegeest wint in Australië eerste koers in WorldTour: ‘Het is ongeloof­lijk’

Loes Adegeest heeft de Cadel Evans Great Ocean Race op haar naam geschreven. Na een koers over 143 kilometer rond Geelong, nabij Melbourne, versloeg de Nederlandse wielrenster de Australische Amanda Spratt in de sprint. De 26-jarige Adegeest boekte zo haar eerste zege in de WorldTour voor haar nieuwe Franse ploeg FDJ-Suez.

28 januari