Mathieu van der Poel hakt vandaag een lastige knoop door: ‘Wel zin in zon, niet in quarantaine’

In meerdere opzichten had Van der Poel niet verwacht dat hij zijn concurrent Wout van Aert kansloos op anderhalve minuut achterstand zou rijden. Niet vanwege het parkoers, maar ook omdat ‘Hulst’ al zijn derde cross op rij was in het nieuwe jaar. Die van Baal (GP Sven Nys) en Gullegem won de wereldkampioen met speels gemak. ,,Mijn benen voelden stram tijdens het inrijden. Logisch. Eenmaal tijdens de wedstrijd bleek ik mijn beste benen van die drie dagen te hebben. Zelfs een van de beste dagen van het seizoen. Soms heb je die wanneer je het niet verwacht.”

Trainingskamp

Het is volgens hem in ieder geval een goed teken richting het WK, dat 31 januari wordt gehouden op het strand van Oostende. Een week ervoor staan de crossen Hamme en Overijse op zijn programma. De grootste twijfel is nog hoe de komende drie weken van Van der Poel er uit zien. ,,Ik zou graag de warmte opzoeken in Spanje”, klonk het aan de kille boorden van de Westerschelde. De Ruimte is er voor een lang trainingskamp, maar corona zorgt ook in het leven van Van der Poel voor meer onzekerheid dan hem lief is. ,,Ik moet voorlopig de Belgische regels volgen. Als ik nu naar Spanje ga, moet ik bij terugkomst eerst zeven dagen in quarantaine. Dan moet ik ook zeven dagen binnen blijven en ben ik verplicht al die tijd op de rollen te trainen. Ik weet niet of dat opweegt tegen de voordelen van een trainingskamp in Spanje. Ook al omdat het weer er nu tegenvalt.”