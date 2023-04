Mathieu van der Poel krijgt auto met ‘MVDP’ op kentekenplaat

Met video Mathieu van der Poel na solozege in Roubaix: ‘Eén van mijn beste dagen op een fiets’

Mathieu van der Poel wist dat je voor een zege in Parijs-Roubaix zowel goede benen als geluk nodig hebt. Gelukkig had hij vandaag allebei, zei de 28-jarige winnaar achteraf. ,,Dit is mijn beste klassiekerseizoen.”