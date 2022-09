Mathieu van der Poel reageert: ‘Geef toe dat ik fout ben geweest, maar had geen intentie om meisjes te kwetsen’

Met videoMathieu van der Poel heeft vanmiddag op het vliegveld van Zaventem voor het eerst gereageerd op de ophef na zijn arrestatie in Australië. De renner van Alpecin-Fenix beleefde in Australië een heuse rollercoaster . ,,Ik heb er spijt van.”

| Reconstructie

Nadat twee tienermeisjes zaterdagavond laat, de dag voor de wegrace, bij wijze van spelletje herhaaldelijk op zijn hoteldeur hadden gebonkt, werd het Van der Poel te veel. Hij grep daarbij naar eigen zeggen alleen een meisje bij haar arm.



,,Maar niet met de bedoeling haar pijn te doen. Iedereen die me kent, weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan. Die geruchten over dat duwen, die kloppen niet. Er zijn twee versies van het verhaal. Alleen was het vanuit Australië moeilijk om dat te weerleggen.”

Van der Poel steekt de hand ook in eigen boezem. ,,Ik heb er spijt van en heb een fout gemaakt. Ik had dit gewoon anders moeten aanpakken. Maar het is helaas gebeurd. Ik had de receptie moeten bellen of iemand op de hoogte brengen, maar dacht het zelf te kunnen oplossen. Dat is helemaal verkeerd gelopen. Aan mij om dit achter me te laten. Ik ben alvast blij terug thuis te zijn, waar ik de rust kan opzoeken.”

Van der Poel werd in Australië veroordeeld tot een boete van 1500 Australische dollar, zo’n 1000 euro. Hij bracht na het incident een groot deel van de nacht in de cel door. Volgens de rechter zou Van der Poel het recht in eigen hand hebben genomen. De advocaat van Van der Poel liet weten direct in beroep te gaan. Van der Poel mocht wel het land uit en landde daardoor begin van de middag op Brussels Airport. Hij moet zich nog wel verantwoorden bij zijn ploeg Alpecin Fenix, die hem ook al op het matje heeft geroepen.

Volledig scherm Mathieu van der Poel op Brussels Airport. © VTM