Mathieu van der Poel rijdt Ronde van Vlaanderen, rentree al op 22 maart in Italië

Mathieu van der Poel is klaar voor zijn comeback. De 27-jarige Nederlander komt tussen 22 en 26 maart in actie in de Settimana Ciclistica Internazionale Coppi-Bartali. Daarna is hij van de partij in Dwars door Vlaanderen (30 maart) én de Ronde van Vlaanderen (3 april). MVDP was de voorbije maanden out met rugproblemen.