Mathieu van der Poel ruikt bloed in Zwitserland: ‘De komende drie etappes liggen mij wel’

,,Dat is te lastig voor mij. Ik ben tevreden als ik hier een etappe kan winnen’’, zegt Van der Poel. ,,Al kan het ook best zijn dat ik ook content kan zijn zonder winst. Als ik wel lekker heb kunnen koersen. Maar winnen is natuurlijk altijd mooi. Ik zal mijn ritjes uitpikken. Het is niet de bedoeling dat ik hier ‘over mijn top’ ga.’’

Want wat hierna komt is voor Van der Poel veel belangrijker. Eerst de Tour de France waar hij aast op de gele trui in de eerste week. Daarna het grote doel tijdens de Olympische Spelen op de mountainbike. Vorige week was Van der Poel met zijn ploeg Alpecin-Fenix nog op hoogtestage in La Plagne. Met racefiets én mountainbike.



,,Die combinatie was goed te doen. Leuk ook. Het is me wel bevallen. Al reageert mijn lichaam nooit zo goed op die hoogte. Ik heb echt wel afgezien. Maar de afwisseling met de mountainbike was goed. Ik ben er samen met mijn ploeggenoot Sam Gaze op uit getrokken.’’ Van der Poel werd gisteren 25ste in de tijdrit. ,,Ik ben wel tevreden met het gevoel dat ik had. Dat is toch altijd afwachten na zo’n hoogtestage.’’