Mathieu van der Poel stuit in spectaculaire Ronde van Vlaanderen op indrukwekkende Tadej Pogacar

De Oude Kwaremont is de favoriete helling van Pogacar in Vlaanderens Mooiste. ,,Die heuvel ligt me. Je snijdt die aan met snelheid op de kasseien, waar je al afziet. En daarna is het gewoon pure kracht tot aan de top, en die afstand is best lang. Die klim is in mijn voordeel.”



Pogacar is pas de derde Tourwinnaar die de Ronde van Vlaanderen wint, na Eddy Merckx en Louison Bobet. ,,Ik kan nu zeggen dat ik na vandaag op pensioen kan gaan en dat ik trots ben op mijn carrière”, lachte Pogacar. ,,Ik mag heel blij en trots zijn.”



Al drie van de vijf monumenten heeft Pogacar op zijn palmares. ,,Ik geef niet op. Nu moet ik nog Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix winnen. Milaan-San Remo is wel één van de moeilijkste koersen om te winnen. En voor Parijs-Roubaix moeten er nog enkele kilo’s bij”, besloot Pogacar, die beweerde dat zijn seizoen al geslaagd is, ook al zou hij de Ronde van Frankrijk niet winnen.