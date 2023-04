Mathieu van der Poel voor vijfde keer op rij in top vier Ronde van Vlaanderen: ‘Deze wedstrijd ligt me wel’

Van der Poel moest het eerste uur in achtervolging toen hij in een tweede groep was beland, met drie ploeggenoten. ,,Ik moet mijn ploeg wel bedanken. De jongens hebben me een paar keer gered. Ik zat zelf wel goed uit de wind. Ik heb daar de wedstrijd niet verloren.”



Vol lof was Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) over Pogacar (UAE Team Emirates), met wie hij al jaren een goede band heeft. ,,Het is fenomenaal wat hij doet, maar we wisten dat hij dit kon. Vanaf onze eerste ontmoeting klikte het. We hebben regelmatig contact. Tadej is een sympathieke jongen die verschrikkelijk hard kan fietsen. Al mag hij dat van mij beperken tot in de grote rondes.”