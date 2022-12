Mathieu van der Poel vrijgesproken van mishandelen tienermeisjes

Chantal van den Broek-Blaak met zwanger­schaps­ver­lof: ‘Groot avontuur gaat beginnen’

Chantal van den Broek-Blaak zal een tijdje niet te zien zijn in het profpeloton. De wereldkampioene op de weg van 2017 is in verwachting. Ze is uitgerekend in mei 2023.

9 november