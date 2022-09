Mathieu van der Poel wint Izegem Koers: ‘Geen referentie voor het WK in Australië’

Van der Poel versloeg in de sprint de Belg Yves Lampaert. Diens landgenoot Dries De Bondt werd derde. Het drietal reed kort voor het peloton uit. Vorige week won Van der Poel ook al de Stadsprijs Geraardsbergen, eveneens een zogenoemde kermiskoers. De 27-jarige Nederlander reed sinds zijn uitvallen in de Tour de France wegens een gebrek aan vorm pas drie kleinere koersen. Het is de bedoeling dat hij over ruim twee weken als kopman van de Nederlandse equipe van start gaat in Wollongong.

,,Toen het al voor de start regende, had ik niet veel zin om te koersen, maar een zege doet altijd deugd”, zegt Van der Poel, die vorige week ook al in Geraardsbergen won. Voor de start van Izegem Koers was hij ook al zeventig kilometer gaan bijtrainen om nadien 167 kilometer te vlammen aan 47,7 km/u. Hij lijkt klaar voor een glansrol op het WK in Australië.

,,Het gaat de goede kant op met mijn conditie, maar deze koers is van een totaal andere orde dan een WK. Ik heb op dit moment geen referentie tegenover de concurrentie van in Australië. Ik kan er alleen maar het beste van maken en dan zien we wel hoe het in Wollongong zal aflopen”, zegt Van der Poel, die voor zijn afreis naar Australië nog twee Belgische koersen rijdt: de GP van Wallonië op 14 september en de Primus Classic op 17 september. Of hij zondag ook start in Fourmies is nog niet zeker. ,,De dag na de Primus Classic vlieg ik naar Australië”, zegt Van der Poel, die zes dagen later dan de Belgische selectie voet aan wel zet in Down Under. ,,Uit mijn eigen ervaring met overzeese verplaatsingen en jetlags is dat voldoende.”