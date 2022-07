Mathieu van der Poel zet met zege in Boxmeer streep onder teleurstellende Tour: ‘Mijn lichaam was op’

met videoHet wielercriterium Daags na de Tour in Boxmeer is gewonnen door Mathieu van der Poel. De renner van Alpecin-Deceuninck hield na 80 kilometer in de sprint Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) en Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) achter zich in een sprint met drie renners.

Van der Poel stapte af in de elfde etappe van de Tour de France, een zware bergrit naar Serre Chevalier. De 27-jarige Nederlander klaagde vroeg in de Ronde van Frankrijk al over een gebrek aan vorm. Het criterium in Boxmeer vond vanwege corona in 2020 en 2021 geen doorgang. In 2019 werd de laatste editie gewonnen door Mike Teunissen van Jumbo-Visma.

,,Het was een kuttour”, sprak Van der Poel zo’n twee uur voor de start aan de Spoorstraat. ,,Ik had vanaf het begin moeite om het peloton te volgen. Ik had lange tijd wel gehoopt in Parijs te geraken, maar zelfs dat was te veel. Dat ik moest opgeven, is ook niet mijn manier. Alleen kon ik niets anders. Mijn lichaam was op.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © ANP

Van der Poel, die vorig jaar kampte met ernstige rugklachten, stelde maandagavond aardig fris aan de start te staan in Boxmeer. ,,Ik heb heel lang de fiets niet aangeraakt. Om precies te zijn eergisteren (zaterdag, red.) pas. Ik heb vooral in de zon gelegen”, vertelt de renner van Alpecin-Deceuninck. ,,Of ik wel de Tour de France heb gevolgd thuis? In grote lijnen wel. Het is niet dat ik de hele dag voor de tv heb gelegen.”

