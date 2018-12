Matthews rijdt Ronde van Vlaanderen voor het eerst

,,Ik kijk echt uit naar deze koers. Ik heb er als belofte goede herinneringen aan, ook al weet ik dat het bij de profs een heel andere wedstrijd is'', zei Matthews (28) tijdens een trainingskamp in het Spaanse Calpe tegen Cyclingnews.



In overleg met de ploegleiding is besloten dat Matthews de Gold Race (derde in 2015) en Luik-Bastenaken-Luik (vierde in 2017) wel rijdt, maar dat hij nu ook gaat voor een topklassering op de Vlaamse kasseien. ,,Mijn prioriteit lag altijd in de heuvels, maar we denken nu dat ik misschien op de kasseien nog wel meer kansen heb'', aldus Matthews.