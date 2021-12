Maurits Lammertink tast na ongeval nog in het duister over herstel: ‘Ik weet niet of ik ooit weer profrenner kan worden’

Aan de buitenkant is niets te zien. Op het oog is Maurits Lammertink een topfitte atleet, als hij op een doordeweekse ochtend de sportzaal van revalidatiecentrum Roessingh in Enschede binnenstapt om wat te gaan badmintonnen. De werkelijkheid is anders. De man, die een Tour de France en twee Giro’s d’Italia uitreed, moet nadat de shuttle nog geen vijf minuten rustig over en weer is gegaan, al even stoppen.