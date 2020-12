Meesterknecht van Nairo Quintana loopt zware verwondingen op na crash met mountainbike

Van Aert overtreft eigen verwachtin­gen bij start crosssei­zoen

29 november Zes weken na hét beklijvende duel met Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen keerde Wout van Aert zaterdag in de Urban Cross van Kortrijk terug in koers. ,,Hopelijk word ik niet naar huis gereden”, zei hij voor de start. Dat viel mee. Hij finishte als derde.