Merckx: Als Froome een kampioen is rijdt hij de Giro

Eerder probeerde Nairo Quintana al om zowel de Giro als de Tour in een seizoen te winnen. De Colombiaan slaagde dit jaar echter niet in zijn opzet: in de Giro moest hij de duimen leggen voor Dumoulin, in de Tour zakte hij door het ijs en werd pas twaalfde.



Merckx denkt echter dat Froome wel de potentie heeft om beide rondes in een seizoen te winnen: ,,Voor een renner zoals hij (Froome) is het zeker mogelijk. Hij toonde met de dubbel Tour-Vuelta dat hij het in zich heeft. Hij heeft de mentaliteit en de motivatie om dit te realiseren, of om het alleszins te proberen'' besluit Merckx.



Froome laat zijn keuze wellicht afhangen van het parcours van aankomende Giro. Die wordt woensdag gepresenteerd in Milaan.