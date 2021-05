Merlier profiteert van blunder en wint de Ronde van Limburg

De 23-jarige renner van Lotto Soudal had het grootste deel van de Belgische eendagskoers voorop gereden, eerst in een groep en op 10 kilometer van de streep ging hij er solo vandoor. Van Moer had met nog 5 kilometer te gaan een voorsprong van 30 seconden en leek op weg naar zijn eerste zege als prof. Op enkele honderden meters van de finish reed hij echter achter de afslaande auto’s aan, terwijl hij rechtdoor had moeten gaan.



Merlier won op het oplopende stuk richting de finish in Tongeren de sprint van het peloton. De 28-jarige Belg schreef eerder deze maand de tweede etappe in de Giro op zijn naam. Hij verliet de Ronde van Italië op de eerste rustdag, omdat hij last had van zijn maag en darmen.