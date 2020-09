Merlier wint massasprint in Tirreno-Adriatico na hulp Van der Poel

Vijf renners gingen de etappe tussen Castelfidardo en Senigallia in de aanval. Door het werk van de ploegen van de sprinters was het avontuur van de vijf op 13 kilometer van de streep ten einde. In de massasprint die volgde koos Van der Poel het wiel van ploeggenoot Merlier. De Nederlands kampioen leek de uitgespeelde kaart te worden, maar de ploeg verraste de tegenstand. Merlier ging op en over Fernando Gaviria en sprintte naar de zege, voor Ackermann en Magnus Cort. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) eindigde als vijfde.



Voor Merlier was het zijn eerste zege in de WorldTour en zijn derde van dit jaar na ritwinst in de Ronde van Antalya en de Brussels Cycling Classic. Vanwege de coronacrisis draagt hij voorlopig nog zijn vorig jaar veroverde kampioenstrui. Het Belgisch kampioenschap werd noodgedwongen uitgesteld naar 22 september. ,,Dit is de tweede grote koers die ik dit jaar win, met dank ook aan onze ploeg en onze ploegleider. Hij had me gewaarschuwd de sprint van ver in te zetten. De ploeg heeft me perfect naar de finish gebracht. Ik ben gelukkig dat ik het heb kunnen afmaken”, vertelde Merlier, die in de eerste etappe ten val was gekomen.



Morgen wacht de renners een heuvelachtige etappe met de finish op een kort, maar steil klimmetje. Klassementsleider Yates heeft 16 seconden voorsprong op de Pool Rafal Majka. Wilco Kelderman (Sunweb) staat zesde op één minuut van de leider. Tirreno-Adriatico wordt maandag afgesloten met een individuele tijdrit in San Benedetto del Tronto.